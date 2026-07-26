தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி மாநகராட்சி மும்முரம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:41 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சி சார்பில் தெருநாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் சிறப்பு முகாம் மூன்றாவது வாரமாக நேற்று நடைபெற்றது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாலும், நாய்க்கடி சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கிலும், இனப்பெருக்க கட்டுப்பாட்டு அறுவை சிகிச்சையுடன் ரேபீஸ் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.
வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் வார்டு வாரியாக நடைபெறும் இந்த முகாமில், மாநகர நல அலுவலக சுகாதாரப் பிரிவு மருத்துவர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நேற்று 43-வது வார்டில் நடைபெற்ற முகாமில் 54 தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. கடந்த மூன்று வாரங்களில் மொத்தம் 255 தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
கல்வி நிலையங்கள், பஸ் நிலையங்கள், சந்தைகள் உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து இந்த முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 43-வது வார்டில் நடைபெற்ற முகாமை மாநகராட்சி டி.ஆர்.ஓ. கார்த்திகேயன் நேரில் பார்வையிட்டார்.