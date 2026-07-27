பசு வதை தடுப்பு சட்டம்; கலெக்டரிடம் அமைப்பினர் மனு
பசு வதை தடுப்பு சட்டம்; கலெக்டரிடம் அமைப்பினர் மனு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
திருப்பூர், ஜூலை 28–
கோசம்மான் ஆவான் அபியான் (பசு பாதுகாப்பு இயக்கம்) சார்பில் திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் அளித்த மனு குறித்து, அதன் கோட்டத் தலைவர் வெங்கடாசலம் கூறியதாவது:
சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை நோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முக்கியமான காரணமே, கலப்பின பசுக்களின் பால் தான். இச்சூழலில், நாட்டு மாடுகளை பாதுகாக்கவேண்டியது அவசியமாகிறது. கோமாதாவாகிய பசுவில், முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் குடியிருக்கின்றனர் என்பது நம்பிக்கை. நாட்டு மாடுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துவருகிறது. பசுக்களை கொல்லக்கூடாது. நாட்டு மாடுகளை பாதுகாக்கவேண்டும் என்பதே, பசு பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் பிரதான கொள்கை.
நாடு முழுவதும் பசு வதைக்கு முழுமையான தடை விதித்து, நாட்டு இன பசுக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவேண்டும். பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவித்து, கவுரவிக்கவேண்டும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கோசாலை அமைத்து, நோயுற்ற, விபத்துகளில் அடிபட்ட பசுக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து பராமரிக்க வேண்டுமென, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாடுமுழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும், கலெக்டர்களிடமும் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.