குறுகிய ரோட்டால் அபாயம்: வேன் கவிழ்ந்தது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM
பல்லடம்: ஆறுமுத்தாம்பாளையம் ஊராட்சி, அறிவொளி நகரில் இருந்து விறகு ஏற்றிய வேன் ஒன்று, திருப்பூர் நோக்கி நேற்று சென்றது. ஆறுமுத்தாம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி முன், கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், இடது புறமாக கவிழ்ந்தது. பொக்லைன் உதவியுடன் வேன் மீட்கப்பட்டது. டிரைவர் ரியாஸ் கான், 29, லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினார்.
அப்பகுதியினர் கூறுகையில், ‘ஆறுமுத்தாம்பாளையம் –- சின்னக்கரை செல்லும் ரோடு, ஒருவழிப்பாதைபோல் மிகவும் குறுகலாக உள்ளது. நான்கு சக்கர வாகனங்கள் இவ்வழியாக செல்வ மிகவும் சிரமப்படுகின்றன. ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் படிக்கும் அரசு துவக்க மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் உள்ளதால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில், இந்த ரோட்டில் தான் செல்கின்றனர். அதிர்ஷ்டவசமாக, வேன் கவிழ்ந்த நேரத்தில் பள்ளி குழந்தைகள் யாரும் இல்லை. இந்த ரோட்டை அகலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.