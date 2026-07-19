பாழடையும் சுகாதார வளாகம்  குரல்குட்டையில் வேதனை 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
உடுமலை: முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல் பாழடைந்து வரும் மகளிர் சுகாதார வளாகத்தால், குரல்குட்டை கிராம மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
உடுமலை ஒன்றியம் குரல்குட்டை ஊராட்சியில், 3 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். கிராம பெண்கள் சுகாதார மேம்பாட்டுக்காக, குரல்குட்டை– அரசு கலைக்கல்லுாரி ரோட்டில், 2007–08ம் ஆண்டில், மகளிர் சுகாதார வளாகம் கட்டப்பட்டது.
ரூ.1.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில், கட்டப்பட்டு, மின் இணைப்பு, தண்ணீர் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் முறையாக பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளாததால், பெண்கள் இவ்வளாகத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அனைத்து கட்டமைப்புகளும் வீணாகி வருகிறது.
மின் இணைப்பு பெட்டியிலுள்ள உபகரணங்கள், திருடு போகும் வகையில் திறந்தே கிடக்கிறது. கட்டட சுவர்கள் விரிசல் விட்டு, எந்நேரத்திலும் இடியும் அபாயத்திலுள்ளது.
அருகிலுள்ள அடி ‘ பம்ப்’மண்ணில் புதைந்தும், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கண்டுகொள்ளவில்லை. இனியாவது மகளிர் சுகாதார வளாகத்தை புதுப்பித்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர ஊராட்சி, ஒன்றிய நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.