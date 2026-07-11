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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பள்ளி விழாவில் விதிமீறல் கூடாது கல்வி இயக்குனரகம் எச்சரிக்கை

பள்ளி விழாவில் விதிமீறல் கூடாது கல்வி இயக்குனரகம் எச்சரிக்கை

பள்ளி விழாவில் விதிமீறல் கூடாது கல்வி இயக்குனரகம் எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM

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திருப்பூர்: பள்ளிகளில் என்னென்ன நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டும், எந்த நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடாது என்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்களை பள்ளி கல்வி இயக்குனரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதன் விவரம் வருமாறு:

அரசியல், கல்வித்துறை சாராத, பிரிவினைவாத மற்றும் கல்வி நோக்கமற்ற நிகழ்ச்சிகள் கூட்டங்கள், பிரசாரங்கள் ஆகியவற்றை நடத்த பள்ளி வளாகத்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. கல்வி சார்ந்த செயல்பாடுகள் மற்றும் கல்வி இணை் செயல்பாடுகள் மட்டுமே நடத்தி, அனைத்து மாணவர்களின் ஒட்டு மொத்த கல்வி வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

வகுப்பறை, கலையரங்குகள், விளையாட்டு மைதானங்கள் அல்லது திறந்த வெளியில் மாணவர் ஒருங்கிணைத்தோ அல்லது வெளிநபர்களால் துறை சாராமல் நடத்தப்படும் ஒத்திகைகள், அணி வகுப்புகள் தேவையற்ற செய்திகளைப் பரப்ப அனுமதிக்க கூடாது. அரசால் நடத்தப்படும் அறிவிக்கப்படும் தலைவர்கள் பிறந்த நாள் விழா மட்டும் நடத்த வேண்டும்.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை தவிர, விதிமீறல்கள் இருக்க கூடாது. உணவு மற்றும் பரிசுப் பொருள்கள் வழங்குவதையும் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். பள்ளியில் நடக்கும் கொண்டாட்டம், விழாக்களில் பள்ளி மாணவ, மாணவியரை பங்கேற்க செய்ய பெற்றோரிடம் கட்டாயம் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். இந்த அறிவுரைகளை எவ்வித சுணக்கமும் இன்றி பின்பற்ற வேண்டும். மீறுவோர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை உடனடி எடுக்கப்படும், என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து திருப்பூர் மாவட்ட, முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள் கூறுகையில், ‘‘பள்ளி கல்வி இயக்குனரகத்தின் உத்தரவுகள் அனைத்து பள்ளி முதல்வர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்குதெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிகளில் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்,’’ என்றார்.

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