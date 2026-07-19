போலீசாருக்கு பேரிடர் மீட்பு பயிற்சி முகாம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ போலீசாருக்கு பேரிடர் மீட்பு பயிற்சி முகாம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:33 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட போலீசாருக்கு பேரிடர் மீட்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங் உத்தரவின் பேரில், நல்லுாரில் உள்ள மாவட்ட ஆயதப்படை மைதானத்தில் போலீசாருக்கு பேரிடர் சமயங்களில் மக்களை மீட்கும் வகையில், மூன்று நாட்கள் பேரிடர் மீட்பு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அதில், மழை காலங்களில், வெள்ள பெருக்கு ஏற்படும் போது எந்த வகையில் மக்களை துரிதமாக காப்பாற்ற வேண்டும் என, அனைத்தும் பயிற்சியாக அளிக்கப்பட்டது. இதில், ஆயுதப்படை போலீசார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து, போலீசாரின் வாராந்திர கவாத்து பயிற்சியை எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங் பார்வையிட்டார்.