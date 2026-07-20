/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தகராறு: 4 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM
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வெள்ளகோவில்: வெள்ளகோவில் டாஸ்மாக் கடை அருகே ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவரை தாக்கியதாக நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
உப்புபாளையத்தைச் சேர்ந்த கவின், 27, மதுபானம் வாங்கிவிட்டு வெளியே வந்தபோது, சிவசெந்தில், 26, பரத்குமார், 20, ரமேஷ், 20, ஆனந்த், 27, ஆகியோர் மீது உரசியதாக கூறப்படுகிறது.
இதை தட்டிக்கேட்ட கவினை நான்கு பேரும் தாக்கியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து வெள்ளகோவில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நான்கு பேரையும் கைது செய்தனர்.