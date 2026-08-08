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மாவட்ட பேட்மின்டன் பிரன்ட்லைன் பிரமாதம்

மாவட்ட பேட்மின்டன் பிரன்ட்லைன் பிரமாதம்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM

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திருப்பூர், ஆக. 8–

திருப்பூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கான பேட்மின்டன் போட்டியில், பிரன்ட்லைன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி அணி பெரும்பாலான பிரிவுகளில் முதலிடம் பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

தாராபுரம் சாலையில் உள்ள மோகன்ஸ் பேட்மின்டன் அகாடமியில் நடைபெற்ற போட்டியை, மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன் தொடங்கி வைத்தார். மோகன்ஸ் அகாடமி நிறுவனர் மோகன் ஒருங்கிணைத்தார்.

14 வயது தனிநபர் பிரிவில் பிரன்ட்லைன் பள்ளி முதலிடமும், கிட்ஸ் கிளப் பள்ளி இரண்டாமிடமும் பெற்றன. இரட்டையர் பிரிவில் பிரன்ட்லைன் முதலிடமும், காந்தி வித்யாலயா பள்ளி இரண்டாமிடமும் பிடித்தன.

17 வயது தனிநபர் மற்றும் இரட்டையர் இரு பிரிவுகளிலும் பிரன்ட்லைன் பள்ளி முதலிடம் வென்றது. தனிநபர் பிரிவில் செயின்ட் ஜோசப் பள்ளியும், இரட்டையர் பிரிவில் கிட்ஸ் கிளப் பள்ளியும் இரண்டாமிடம் பெற்றன.

19 வயது தனிநபர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவுகளிலும் பிரன்ட்லைன் பள்ளி மீண்டும் முதலிடம் பிடித்தது. தனிநபர் பிரிவில் கே.எஸ்.சி. பள்ளியும், குழுப் பிரிவில் கிட்ஸ் கிளப் பள்ளியும் அடுத்த இடங்களைப் பெற்றன.

முதலிடம் பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகள் மற்றும் பள்ளி அணிகள் மாநில அளவிலான பேட்மின்டன் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

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மோகன்ஸ் பேட்மின்டன் அகாடமியில், மாவட்ட அளவிலான பேட்மின்டன் போட்டி நடந்தது.

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