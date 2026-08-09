போதை விழிப்புணர்வு மினி மாரத்தான் போட்டி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
உடுமலை: உடுமலையில், போலீஸ் சார்பில், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மினி மாரத்தான் போட்டி நடந்தது. 5 கி.மீ., துாரம் நடந்த இதில், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
‘போதை இல்லா திருப்பூர்’ என்ற காவல்துறையின் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, உடுமலை போலீஸ் சார்பில், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர் பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் வகையில், 5 கி.மீ., துாரம் மினி மாரத்தான் ஓட்டம் நேற்று நடந்தது.
தேசிய எலும்பு மற்றும் மூட்டு தினத்தை முன்னிட்டு, பிரணவ்ஸ் ஆர்த்தோ கேர் மருத்துவமனை மற்றும் உடுமலை உட்கோட்ட காவல்துறை இணைந்து இந்த மாரத்தான் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தன.
இந்த மினி மாரத்தான் ஓட்டமானது, உடுமலை - பழநி ரோட்டில் துவங்கி, பஸ் ஸ்டாண்ட், நகராட்சி அலுவலகம் மற்றும் தளி ரோடு வழியாக, தொடங்கிய இடத்திலேயே நிறைவடைந்தது.
விழிப்புணர்வு மாரத்தான் ஓட்டத்தை, உடுமலை டி.எஸ்.பி., தையல்நாயகி, இன்ஸ்பெக்டர் ராம்பிரபு, டாக்டர் கணேஷ், டாக்டர் ராஜபாலன், எம்.பி., ஈஸ்வரசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
உடுமலை பகுதியை சேர்ந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள், போலீசார் என, ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று, போதை பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.