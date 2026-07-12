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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ போதைபொருள் கடத்திய கும்பல் கைது உடுமலையில் பரபரப்பு  

போதைபொருள் கடத்திய கும்பல் கைது உடுமலையில் பரபரப்பு  

போதைபொருள் கடத்திய கும்பல் கைது உடுமலையில் பரபரப்பு  

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM

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உடுமலை: உடுமலையில், ‘மெத்தபெட்டமைன்’ போதைப்பொருள் கடத்திய 5 பேரை, போலீசார் கைது செய்து கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். இச்சம்பவம் இப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் முழுவதும், போதைப்பொருள் விற்பனையைத்தடுக்க போதைத்தடுப்பு சிறப்பு போலீஸ் குழுவினர், தொடர் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அவ்வகையில், உடுமலை பகுதியில், ‘மெத்தபெட்டமைன்’ போதைப்பொருள் பிற மாநிலங்களில் இருந்து பெறப்பட்டு, விற்பனை செய்யப்படுவதாக தகவல் போலீசாருக்கு கிடைத்தது.

இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் இரவு திருப்பூர் ரோடு மேம்பாலம் அருகே, போலீசார் சிறப்பு தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சந்தேகமான முறையில், அவ்வழியாக சென்ற வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தி சோதித்தனர்.

அதில், உடுமலை பகுதியில் விற்பனைக்காக பிற மாநிலங்களில் இருந்து, ‘மெத்தபெட்டமைன்’ போதைப்பொருள் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், பாலப்பம்பட்டி சமத்துவபுரத்தைச்சேர்ந்த, சிவபிரகாஷ், 30; ஒட்டன்சத்திரம் திருமலைகவுண்டன்வலசு கிராமத்தை சேர்ந்த மதுஅகிலன், 29; உடுமலை சிங்கப்பூர் நகரை சேர்ந்த ருத்ரன், 33; ஜெய்லானி காலனியை சேர்ந்த தினேஷ்குமார், 31; பத்ரகாளியம்மன் லே–அவுட்டை சேர்ந்த பொன்ராஜ், 29 ஆகியோர் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.

அவர்களை கைது செய்த போலீசார், போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய இரண்டு கார் மற்றும் ஒரு பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.

அவர்களிடம், 1.5 கிராம் ‘மெத்தபெட்டமைன்’ போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து இவ்வகை போதைப்பொருளை வாங்கி, உடுமலை சுற்றுப்பகுதியில் இக்கும்பல் விற்பனை செய்து வந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

பெருநகரங்களில் மட்டும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த சில வகை போதைப்பொருட்கள், உடுமலை பகுதியிலும் விற்பனை செய்யப்படுவதும், அதில், சில கும்பல்கள் ஈடுபட்டுள்ளதும் அனைத்து தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

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