ரூ.200 கோடி! மானியம் வழங்க சாய ஆலைகள் எதிர்பார்ப்பு

ரூ.200 கோடி! மானியம் வழங்க சாய ஆலைகள் எதிர்பார்ப்பு
ரூ.200 கோடி! மானியம் வழங்க சாய ஆலைகள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:32 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் இயங்கும் தனியார் மற்றும் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு, சலுகை விலை மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என, சாய ஆலை உரிமையாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். திருப்பூரில் இயங்கும், 350 சாய ஆலைகள் இணைந்து, 18 பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைத்து, சாயக்கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கின்றன. அத்துடன், 100 தனியார் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் இயங்குகின்றன. இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இல்லாத வைகையில், திருப்பூரில் மட்டும் ‘ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ்’ தொழில்நுட்பத்தில் சுத்திகரிப்பு நடந்து வருகிறது.
அதிகபட்ச முதலீட்டில் தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்தியும், கை கொடுக்கவில்லை; 2010 முதல், 2011 வரை தள்ளாடிய சாயத்தொழில், கோர்ட் உத்தரவால் மூடப்பட்டது. கடந்த, 2011 சட்டசபை தேர்தலுக்கு பிறகு, அ.தி.மு.க., ஆட்சி அமைந்ததும், முதல் கையெழுத்தில், வட்டியில்லா கடனாக 200 கோடி ரூபாயை வழங்கி, சாயத்தொழிலுக்கு மீண்டும் உயிர்கொடுக்கப்பட்டது.
மின் கட்டணம் அதன்பின், தேவையன யுத்தியை கையாண்டு, சுத்திகரிப்பு வெற்றிகரமாக நடந்து வருகிறது. இருப்பினும், உற்பத்தி செலவு மிக அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, சுத்திகரிப்பு நிலைய இயக்கத்தில் மின் கட்டணம் மட்டும், 40 சதவீதத்தை தாண்டிவிடுகிறது. எனவே, தமிழக அரசு, சுத்திகரிப்பு பணிக்கான கட்டணத்தை, மறுசீரமைப்பு செய்து, சுமையை குறைக்கும் வகையில், பிரத்யேக கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
சோலார் கட்டமைப்பு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் மின் கட்டண சுமையை குறைக்க, சோலார் கட்டமைப்பை நிறுவ அதிகபட்ச மானியத்துடன் கூடிய சோலார் திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த வேண்டும்.
உள்ளீட்டு வரி சாயம், கெமிக்கல் வாங்க, 18 சதவீதம் ஜி.எஸ்.டி., செலுத்தப்படுகிறது. சாயமிட்டு கொடுக்க, 5 சதவீதம் மட்டுமே ஜி.எஸ்.டி., வசூலிக்கப்படுகிறது. இதன்காரணமாக, உள்ளீட்டு வரியாக வழங்கப்பட வேண்டிய தொகை, அரசு கணக்கில் இருக்கிறது. ‘ஜாப் ஒர்க்’ தொழிலான சாயத்தொழிலுக்கு, நிலுவையில் உள்ள உள்ளீட்டு வரி கிடைக்க வழிவகை செய்வதுடன், சாயம் மற்றும் கெமிக்கல் மீதான வரியை 5 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும்.
‘மிக்சர் சால்ட்’ கழிவு தமிழக அமைச்சர்கள் தலையீட்டில், அடர்கலவை உப்பு கழிவுக்கு தீர்வு கிடைத்துள்ளது. விரைவில், உப்பு சுத்திகரிப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, தமிழக அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். ‘ஸ்லெட்ஜ்’ கழிவை அகற்றவும் தேவையான உதவியை வழங்க வேண்டும்.