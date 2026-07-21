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அரசு பள்ளிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்கள்

அரசு பள்ளிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்கள்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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உடுமலை: உடுமலையிலுள்ள, மூன்று அரசு பள்ளிகளுக்கு, ரூ.1.32 லட்சம் மதிப்பில் கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சியாட்டில் இந்தியா குழு, சமூகப் பொறுப்புணர்வின் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளின், கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், பல்வேறு கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழக அரசின் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில், ‘நம்ம ஊரு நம்ம பள்ளி’ திட்டத்தின் கீழ், உடுமலை அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு, ரூ.50 ஆயிரம் மதிப்பிலும், அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு, ரூ.56 ஆயிரம்  மதிப்பிலும், பூளவாடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு, ரூ.26 ஆயிரம் மதிப்பிலும், மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் 3 பள்ளிகளுக்கும் ரூ.1.32 லட்சம் மதிப்பிலான கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

இவற்றை உடுமலை எம்.எல்.ஏ., ஜெயக்குமார், இத்திட்டத்தின் இயக்குனரும் அண்ணாமலை பல்கலை., உதவிப்பேராசிரியர் ஜெயபிரகாஷ், சியாட்டில் இந்தியா குழுத்தலைவர் தேவராஜன் முத்துக்குமாரசாமி ஆகியோர் வழங்கினர்.

இதில், செந்தில்குமார், ஜெயக்குமார், பிரணவ் ஆதித்யா  மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.

இத்தகைய கல்வி ஆதரவு முயற்சிகள், அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தை உயர்த்துவதோடு, சமூக பங்களிப்பின் சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது.

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