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கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா

கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் விழா

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM

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அவிநாசி: அவிநாசி தேவாங்கர் மடம் அறக்கட்டளை சார்பில், 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற மாணவர்களுக்கு கல்வி பரிசு மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. அறக்கட்டளை தலைவர் ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தார். பொருளாளர் சுந்தரமூர்த்தி வரவேற்றார்.

கோவை சவுடேஸ்வரி வித்யாலயா அறக்கட்டளை முன்னாள் தலைவர் துரைசாமி, முன்னாள் தாளாளர் சுப்பிரமணியம், கோவை மான்செஸ்டர் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி சேர்மன் மூர்த்தி, திருப்பூர் முருகப்பா செட்டியார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைவர் வீரசெந்தில் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு கல்வி பரிசுகள் மற்றும் உதவித்தொகைகளை வழங்கினர். அறக்கட்டளை செயலாளர் செந்தில்குமார் நன்றி கூறினார்.

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