எர்ணாகுளம் – பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
திருப்பூர், ஆக. 8–ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில், எர்ணாகுளம்–பெங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில் வரும் 10-ம் தேதி திருப்பூர் வழியாக இயக்கப்படுகிறது.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, எர்ணாகுளத்தில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு 11:10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06147) மறுநாள் மதியம் 12:45 மணிக்கு பெங்களூருவை சென்றடையும். இந்த ரயில் திங்கள்கிழமை அதிகாலை 3:18 மணிக்கு போத்தனுாரை வந்தடைந்து, 4:13 மணிக்கு திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தை கடந்து செல்லும்.
மறுமார்க்கமாக, பெங்களூருவில் இருந்து திங்கள்கிழமை மாலை 4:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06148) மறுநாள் அதிகாலை 5:45 மணிக்கு எர்ணாகுளம் சென்றடையும். இந்த ரயில் திங்கள்கிழமை இரவு 11:23 மணிக்கு திருப்பூர் ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும்.