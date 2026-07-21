/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
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உடுமலை: உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்க, ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கோவை – திண்டுக்கல் வழித்தடத்தில் உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளது. இதன் வழியாக, கோவை – மதுரை, திருவனந்தபுரம் – ராமேஸ்வரம், பாலக்காடு – சென்னை, பாலக்காடு – திருச்செந்துார், மேட்டுப்பாளையம் – திருநெல்வேலி, துாத்துக்குடிக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு, முன்பதிவில்லா டிக்கெட் எடுக்கவும், முன்பதிவு செய்யவும், உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளிலிருந்து, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான மக்கள் வருகை தருகின்றனர்.
எனவே, பயணியரின் பாதுகாப்பு கருதியும், சமூக விரோத செயல்களை தடுக்கவும், இங்கு கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்க தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.