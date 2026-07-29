தென்னை நாரில் மதிப்பு கூட்டுபொருள்  பயிற்சிக்கு எதிர்பார்ப்பு 

தென்னை நாரில் மதிப்பு கூட்டுபொருள் பயிற்சிக்கு எதிர்பார்ப்பு
தென்னை நாரில் மதிப்பு கூட்டுபொருள் பயிற்சிக்கு எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM
உடுமலை: மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு, தென்னை நார் சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்திக்கு, பயிற்சி மற்றும் மானியத்தில், இயந்திரங்கள் வழங்கும் திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
உடுமலை, குடிமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தென்னை சாகுபடி பரப்பு அதிகம் உள்ளது. இப்பகுதிகளில் நார்தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தென்னை நாரை பயன்படுத்தி கயிறு, மெத்தை ஆகிய பொருட்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சசாலைகளும், இப்பகுதியில் உள்ளன.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன், தென்னை நார் சார்ந்த பொருட்களை தயாரிப்பதில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு பயிற்சி அளித்து தொழில் துவங்க முயற்சி எடுக்கப்பட்டது.
இதற்காக, மத்திய அரசின் கயிறு வாரியத்தின் வாயிலாக, மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு பயிற்சி வழங்க, தமிழக அரசு மற்றும் வாரியத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், வாரியம் சார்பில் பயிற்சி மையங்கள் துவங்கப்பட்டு, பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். குடிமங்கலம், ஆனைமலை, உடுமலை ஆகிய பகுதிகளிலும் பொள்ளாச்சி தெற்கு, வடக்கு ஒன்றியங்களிலும், மையங்கள் திறக்கப்பட்டது.
மையங்களில் பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, சுய உதவிக்குழுக்களை சேர்ந்த மகளிருக்கு பயிற்சியும், ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
பயிற்சியில் மூலப்பொருளான மஞ்சியை கொண்டு கயிறு திரித்தல் மற்றும் மிதியடிகள் தயாரித்தல் ஆகிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. கயிறு திரிக்கும் பயிற்சி பெறும், உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்புள்ள இயந்திரம் மானியமாக வழங்கப்பட்டது.
இயந்திரத்தின் விலையில் 75 சதவீதம் கயிறு வாரியமும், 25 சதவீதம் மாநில அரசும் மானியமாக வழங்கி வந்தது. பயிற்சி பெறும் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பயிற்சி குறித்து ஒன்றிய அலுவலகங்கள் வாயிலாக மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைக்கு தகவல் அளிக்கப்படும்.
இதன் அடிப்படையில் இயந்திரம் வாங்க அரசு வழங்கும் மானியம் கிடைக்கும். கயிறு திரிக்கும் இயந்திரங்கள் முழு மானியத்தில் கிடைத்ததால், மகளிர் ஆர்வமாக பயிற்சியில் பங்கேற்று இயந்திரங்களை கொண்டு தொழில் நடத்தி வந்தனர்.
திட்ட பணிகளில் தொய்வு பின்னர், போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாதது உட்பட காரணங்களால், பயிற்சியில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. மேலும் இயந்திரங்கள் வாங்க கயிறு வாரியம் நிதி ஒதுக்கினாலும், மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க காலதாமதம் செய்ததால் திட்ட பணிகளில், தொய்வு ஏற்பட்டது.
கயிறு வாரியம் பயிற்சி மற்றும் மானியம் அளித்தாலும், ஒன்றிய அலுவலகங்கள் வாயிலாகவே பயிற்சிக்கு குழுக்களை தேர்ந்தெடுத்தல், மையங்களுக்கு கட்டடம் ஒதுக்குதல், மானியத்திற்கு பரிந்துரைத்தல் ஆகிய பணிகள் நடக்கும்.
இதில், பராமரிப்பில்லாத கட்டடங்களை பயிற்சி மையமாக ஒதுக்கீடு செய்தல் உள்ளிட்ட காரணங்களால், பயிற்சி வழங்கும் திட்டம் முடங்கியது.
பயிற்சி பெற்ற மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினரும், தொழில் துவங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை. இத்திட்டத்தை மறு சீரமைத்து, மானியத்தில், இயந்திரங்கள் பெற்றவர்கள் அதை பயன்படுத்தி கயிறு திரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள, சிறுதொழில் பிரிவிற்கான சான்று வழங்கி, மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.
மேலும், ஆர்வமுள்ள பெண்களை தென்னை நார் சார்ந்த தொழில்களில், ஈடுபட செய்வதால், கிராமப்புறங்களில், வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும். இது குறித்து சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகங்கள் வாயிலாக, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.