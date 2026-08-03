போலி நகை அடகு; ரூ.50 லட்சம் மோசடி எஸ்.ஐ. மனைவி உள்பட 4 பேர் கைது

போலி நகை அடகு; ரூ.50 லட்சம் மோசடி எஸ்.ஐ. மனைவி உள்பட 4 பேர் கைது
போலி நகை அடகு; ரூ.50 லட்சம் மோசடி எஸ்.ஐ. மனைவி உள்பட 4 பேர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 10:23 PM
திருப்பூர்:
திருப்பூர் போலீஸ் எஸ்.ஐ., மனைவி, ‘போலி’ நகைகளை அடமானம் வைத்து, தனியார் வங்கியில், 50 லட்சம் ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்தது தெரியவந்துள்ளது.
திருப்பூர் போலீஸ் குவாட்டர்ஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர், ேஹமலதா, 41; இவருடைய கணவர், மாநகர போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்றில், எஸ்.ஐ.,யாக பணியாற்றி வருகிறார். திருப்பூர் குமரன் ரோட்டில் உள்ள தனியார் வங்கியில் கடந்த சில மாதங்கள் முன்பு, 60 சவரன் நகையை அடகு வைத்து, 50 லட்சம் ரூபாய் பெற்றார்.
நகையை மீட்கும் காலம் வந்ததும், நகையை மீட்குமாறு வங்கி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. உரிய அவகாசத்துக்குள் பணத்தை செலுத்தவில்லை என்பதால், நகையை விற்று கடனை சரிக்கட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
நகைகளை விற்கசென்றபோது, பாதியளவு தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட போலி நகைகள் என்பது தெரியவந்தது. வங்கி நிர்வாகம் சார்பில் திருப்பூர் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், ‘போலி’ நகையை வைத்து கடன் பெற்று ஏமாற்றியது தெரியவந்தது. ஹேமலதா, செட்டிப்பாளையத்தை சேர்ந்த நாகேந்திரகுமார், வங்கி கிளை மேலாளராக இருந்த கோவை வடகோவையை சேர்ந்த மணி, 28, நகை மதிப்பீட்டாளரான சதீஷ்குமார், 35 மற்றும் வங்கியின் விற்பனை பிரிவு ஊழியர் அபினேஷ், 29 ஆகியோர் உடந்தையாக இருந்து, முறைகேடு செய்தது தெரியவந்தது.
வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார், ஹேமலதா, சதீஷ்குமார், அபினேஷ், மணி ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்தனர்; தலைமறைவாக உள்ள நாகேந்திரகுமார் என்பவரை தேடி வருகிறார்கள்.
வேலை வாங்கிக்கொடுப்பதாக பலரிடம் பணம் வாங்கி மோசடி செய்ததாக, இவர்களில் சிலர்மீது போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். போலீஸ் அதிகாரியின் மனைவி, கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து, திட்டமிட்டு, போலி நகையை அடமானம் வைத்து, 50 லட்சம் ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்தது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.