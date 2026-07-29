வெங்காயத்துக்கு நல்ல விலை விவசாயிகள் உற்சாகம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
பொங்கலுார்:
சின்ன வெங்காயத்தை தனிப்பயிராகவும், மஞ்சள், தக்காளி, கத்தரி உள்ளிட்டவற்றுடன் ஊடுபயிராகவும் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்திருந்தனர். வைகாசி பட்டத்தில் கணிசமான விவசாயிகள் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்தனர். அது தற்பொழுது அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சில ஆண்டுகளாக சின்ன வெங்காயத்துக்கு உற்பத்தி விலையை விட குறைந்த விலை கிடைத்ததால் விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்தனர். தொடர் நஷ்டம், தண்ணீர் பற்றாக் குறை போன்ற காரணங்களால் வைகாசி பட்டத்தில் சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது. இதனால், தற்போது விலை உயர்ந்துள்ளது.
சின்ன வெங்காய வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
தமிழகம் மட்டுமின்றி தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளிலும் சின்ன வெங்காயம் அதிகம் விரும்பி வாங்கப்படுகிறது. இதனால், பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் செய்யப்படுகிறது.
எனவே, சின்ன வெங்காயத்துக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது. ஒரு கிலோ அதிகபட்சமாக, 70 ரூபாய், குறைந்தபட்சமாக, 50 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்தாண்டு சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.