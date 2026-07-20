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முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவசாய சங்க ஆர்ப்பாட்டம்
முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி விவசாய சங்க ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:12 PM
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திருப்பூர், ஜூலை 21–
தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவிநாசி, ஊத்துக்குளி, பெருமாநல்லுார், நஞ்சப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில், 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் பயிர்க்கடனை முழுமையாகவும், அதற்கு மேல் உள்ளவர்களுக்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யவும் வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க தாலுகா செயலாளர் கொளந்தசாமி, மாவட்ட செயலாளர் குமார், திருப்பூர் வடக்கு ஒன்றியத் தலைவர் ரங்கசாமி, பாலசுப்பிரமணியம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.