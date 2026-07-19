மண் கால்வாய்களை துார்வாரணும்! விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
மண் கால்வாய்களை துார்வாரணும்! விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:50 PM
உடுமலை: ‘பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, பகிர்மான மண் கால்வாய்களை துார்வாரி நீர் விரயத்தை தவிர்க்க வேண்டும்,’ என பாசன விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பி.ஏ.பி., பாசனத்திட்டத்தில், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு நான்கு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. முதலாம் பாசனம் முடிக்கப்பட்டு, திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு, தண்ணீர் திறக்கும் நாளை விவசாயிகள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
பாசன காலத்தில், கடைமடைக்கு தண்ணீர் கிடைக்காதது உட்பட பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, முன்னதாகவே பல்வேறு பணிகளை துவக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பி.ஏ.பி., பாசனத்திட்டத்தில், பிரதான மற்றும் கிளை கால்வாய்கள் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
கிளை கால்வாயிலிருந்து விளைநிலங்களுக்கு செல்லும் பகிர்மான கால்வாய்கள், பாசன சபைகள் வாயிலாக கட்டுப்பாட்டில் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
இந்த பகிர்மான கால்வாய்களில், கான்கிரீட் கரை மற்றும் தளம் அமைக்கப்படாமல் மண் வாய்க்கால்களாகவே உள்ளன.
மண்டல பாசனத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் இடைவெளி ஏற்படுவதால், மண் வாய்க்கால்களில் மண் சரிவு, முட்புதர்கள் முளைத்தல் உட்பட காரணங்களால், அவை காணாமல் போகின்றன.
பாசனத்திற்கு திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதும், அவசர கதியில், மண் வாய்க்கால்கள் துார்வாரப்படுகின்றன. சில பகுதிகளில் விவசாயிகளே செலவினத்தை பகிர்ந்து, மண் கால்வாய்களை துார்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர்.
எனவே வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில், மண் வாய்க்கால்களை துார்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட வேண்டும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.