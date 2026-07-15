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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அமராவதி அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும் ஆற்றில் திறந்தால்  போராட்டம்; விவசாயிகள் ஆவேசம்

அமராவதி அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும் ஆற்றில் திறந்தால்  போராட்டம்; விவசாயிகள் ஆவேசம்

அமராவதி அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும் ஆற்றில் திறந்தால்  போராட்டம்; விவசாயிகள் ஆவேசம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:03 PM

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உடுமலை: உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணையிலிருந்து, குடிநீருக்கு என்ற பெயரில், தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கு நீர் திறக்கக்கூடாது; பழைய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு பாசன வாய்க்கால்களுக்கும் தண்ணீர் வழங்க வேண்டும், என அமராவதி ஆயக்கட்டு விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணையிலிருந்து, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 54,637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன.

கடந்தாண்டு, பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு, ஜூன் 7ல் நீர் திறக்கப்பட்டதோடு, ஜூன் 16ல் அணை நிரம்பி, 4 மாதத்திற்கு மேல் உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது. அமராவதி அணையிலிருந்து, பழைய, புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, கடந்த மார்ச் மாதம் பாசனம் நிறைவு செய்யப்பட்டது.

வழக்கமாக, ஜூன் மாதம் பழைய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனம் ஆக., மாதமும் துவங்கும்.

நடப்பாண்டு, கோடை மழை ஏமாற்றியநிலையில், தென்மேற்கு பருவ மழையும் பொய்த்ததால், அணை நீர்மட்டம் வெகுவாக சரிந்தது. இதனால், ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளதோடு, சாகுபடியை துவக்க முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர்.

கடந்த இரு வாரமாக, அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழை காரணமாக, சொற்ப அளவிலான நீர்வரத்து ஏற்பட்டு, நேற்று காலை நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள, 90 அடியில், 50.20 அடி நீர்மட்டமும்,  மொத்த கொள்ளளவான,  4,047 மில்லியன் கனஅடியில், 1,184.32 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பும் உள்ளது.

எல்நினோ தாக்கம் காரணமாக, பருவ மழைகள் ஏமாற்றிய நிலையில், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திலுள்ள எட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசன விவசாயிகள் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டும், நான்கு மாதத்திற்கு மேலாக புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு நீர் வழங்காததால், தென்னை, கரும்பு உள்ளிட்ட நிலைப்பயிர்கள் காய்ந்து வருகின்றன. கால்நடைகளுக்கு கூட குடிநீர் இல்லை, என  பிரதான கால்வாயில், 20 நாட்கள் உயிர்த்தண்ணீர் திறக்க வேண்டும், என வலியுறுத்தி வந்தனர்.

அவர்கள் நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்திய நிலையில், தற்போதைய இருப்பு ஒரு டி.எம்.சி., மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் நீர் வரத்து, ஒரு டி.எம்.சி.,கணக்கிட்டு, 20ம் தேதி முதல் நீர் திறக்க, அதிகாரிகள் அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பினர்.

ஆனால், கரூர் பகுதி குடிநீர் தேவைக்காக, நாளை (15ம் தேதி) முதல் ஆற்றில், தண்ணீர் திறக்க வேண்டும், என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயிகள், நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

விவசாயிகள் கூறியதாவது:

அமராவதி அணையில் இருந்து, 15-ம் தேதி (நாளை) குடிநீருக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த மாதமும் குடிநீருக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.

ஆனால், திறக்கப்படும் தண்ணீரில் பெருமளவு தொழிற்சாலைகளுக்கும், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆ யக்கட்டுக்கு வெளியே உள்ள பகுதிகளுக்கும் செல்கிறது. இதுதுவிர, ஆற்றின் குறுக்கே சட்டவிரோதமாக சிறு தடுப்பணைகள் அமைத்தும்,  ஆயிரக்கணக்கான மின் மோட்டார்கள் அமைத்தும் தண்ணீர் திருடப்படுகிறது. 

ஏற்கனவே, அமராவதி பழைய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு பகுதிகளில் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டு, கால்நடைகளுக்கும் குடிநீருக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

தாராபுரம், கரூர் பகுதிகளில் காவிரி குடிநீர் திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ள நிலையில், குடிநீர் என்ற பெயரில் சட்ட விரோதமாக ஆற்றில் நீர் திறக்கப்படுவது மிகப்பெரிய மோசடியாகும். எனவே, பழைய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு வாய்க்கால்களுக்கும் தண்ணீர் வழங்க வேண்டும்.

ஆற்றில் நீர் திறந்தால், ஆயக்கட்டு விவசாயிகள் இணைந்து, அணையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.

இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.

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