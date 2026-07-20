உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு

உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு
உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
இது குறித்து, தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில துணை பொதுச்செயலாளர் பார்த்தசாரதி கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்டம், காவுத்தாம்பாளையத்திலிருந்து, கோவை மாவட்டம், இடையர்பாளையம் வரை மற்றும் காவுத்தாம்பாளையத்திலிருந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அரியலுார் வரை என இரண்டு உயர் மின் வழித்தட திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளது.
ஏற்கனவே செயல்பாட்டிலுள்ள உயர் மின் திட்டங்களால், பல்வேறு இடங்களில் நாங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். உயர் மின் வழித்தடத்திலுள்ள விவசாய நிலங்களில், தென்னை விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. விவசாய பணிக்கு தொழிலாளர்கள் வருவதில்லை. நிலத்தின் மதிப்பும் குறைகிறது; வங்கி கடன்கள் பெறமுடிவதில்லை.
உயர் மின் திட்டங்களை, புதை வழித்தடமாக கொண்டு செல்லவேண்டும் என, மத்திய அரசு, 2004ம் ஆண்டிலேயே வழிகாட்டுதல் வழங்கியுள்ளது.
மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்படி, இந்த உயர் மின் வழித்தட திட்டங்களை, சாலையோரம், புதைவழித்தடமாக மாற்றி அமைக்கவேண்டும். சென்னையை சுற்றி 110 கி.மீ., துாரத்துக்கு, புதை மின் வழித்தடமாக கொண்டு சென்றிருக்கின்றனர். அப்படியிருக்கும்போது, திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் மட்டும் ஏன், விவசாய நிலங்களை அழிக்க நினைக்கின்றனர்? எனவே, உயர் மின் வழித்தட திட்டத்தை, மாற்றுப்பாதையில், சாலையோரம் புதை மின் வழித்தட திட்டமாக மாற்றி அமைக்கவேண்டும்; இல்லையென்றால், விவசாயிகள் திரண்டு போராட்டங்கள் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.