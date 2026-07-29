‘தட்கல்’ மின் இணைப்புக்கு விவசாயிகள் காத்திருப்பு அரசு நடவடிக்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு!
‘தட்கல்’ மின் இணைப்புக்கு விவசாயிகள் காத்திருப்பு அரசு நடவடிக்கைக்கு எதிர்பார்ப்பு!
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
பல்லடம், ஜூலை 30-–
‘தட்கல்’ மின் இணைப்பு பெற விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் விவசாயிகள், தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? என, எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
இது குறித்து கட்சி சார்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில ஊடகப்பிரிவு செயலாளர் ஈஸ்வரன் கூறியதாவது:
விவசாயிகளுக்கு, உடனடி மின் இணைப்பு வழங்கவே, ‘தட்கல்’ திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் விண்ணப்பித்த விவசாயிகள் பலருக்கு இன்றுவரை மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை. 5 முதல், 15 ஹெச்.பி., மோட்டார் திறன் கொண்ட மின் இணைப்புகளுக்கு, தட்கல் திட்டத்தில், 2.5 லட்சம் முதல் 4 லட்சம் ரூபாய் வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
உடனடியாக மின் இணைப்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், தமிழகம் முழுவதும், 47 ஆயிரம் விவசாயிகள், பணம் செலுத்தி, மின் இணைப்பு பெற காத்திருக்கின்றனர். ஆட்சி மாறியும் கூட, விண்ணப்பித்த விவசாயிகளுக்கு இன்றுவரை மின் இணைப்பு கிடைக்கவில்லை. கடன் வாங்கியும், நகைகளை அடமானம் வைத்தும், விவசாயிகள் மின் இணைப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், ‘தட்கல்’ மின் இணைப்புக்கான கட்டணங்களை செலுத்தினர்.
மின் இணைப்பு கிடைக்காத நிலையில், வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்தி வரும் விவசாயிகள், கடன் பெற்றதற்கான பலனை அனுபவிக்க முடியவில்லை. எனவே, இனியும் தாமதிக்காமல், ‘தட்கல்’ மின் இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்த விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இது குறித்து, பல்லடம் மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் பழனிசாமியிடம் கேட்டதற்கு, ‘‘அரசு உத்தரவிட்டால், ‘தட்கல்’ திட்டத்தில், விவசாயிகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படும்,’’ என்றார்.