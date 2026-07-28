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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ டூவீலர் மீது கல்லுாரி பஸ் மோதல் மகள் கண்முன் தந்தை பரிதாப பலி

டூவீலர் மீது கல்லுாரி பஸ் மோதல் மகள் கண்முன் தந்தை பரிதாப பலி

டூவீலர் மீது கல்லுாரி பஸ் மோதல் மகள் கண்முன் தந்தை பரிதாப பலி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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திருப்பூர்: தந்தையும், மகளும் சென்ற டூவீலர் மீது தனியார் கல்லுாரி பஸ் மோதியது. இதில், மகள் கண் முன் தந்தை பஸ்சில் சிக்கி பரிதாபமாக இறந்தார்.

திருப்பூர், பெத்திசெட்டிபுரத்தை சேர்ந்தவர் அசோக்குமார், 58. மனைவி காயத்ரி தேவி, 52. தம்பதியரின் மகள் அக் ஷயா, 21. ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

நேற்று காலை, 6:45 மணிக்கு வழக்கம் போல் கல்லுாரிக்கு கிளம்பிய மகளை, அசோக்குமார் தனது டூவீலரில் அழைத்து கொண்டு, தாடிக்கார முக்கு என்ற பகுதியை நோக்கி நடராஜ் தியேட்டர் ரோட்டில் ஒருவழிப்பாதையில் சென்றார். அப்போது, கோவைக்கு சென்ற தனியார் கல்லுாரி பஸ், ரயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கி வந்தது. அதில், மற்றொரு வாகனத்தை அசோக்குமார் முந்த முயன்றதில், கல்லுாரி பஸ் மோதியது.

இந்த விபத்தில், பஸ்சின் சக்கரத்தில் டூவீலருடன் சிக்கய அவர், 10 மீட்டருக்கு இழுத்து சென்றது. அதில், உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்தில் அசோக்குமார் பரிதாபமாக இறந்தார். காயமடைந்த அக் ஷயாவை அருகிலிருந்தோர் மீட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். விபத்து குறித்து சென்ட்ரல் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தனியார் கல்லுாரி பஸ்சை அதிவேகமாக இயக்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டால், பஸ் டிரைவர் ரஞ்சித்தை, 27 போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர். தற்காலிக டிரைவரான அவர், பஸ்சை எடுத்தது முதலே அதிவேகமாக ஓட்டி வந்ததகாகவும், அது குறித்து தெரியப்படுத்தியும், அலட்சியமாக பணியில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுதொடர்பாகவும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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