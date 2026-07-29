/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின எழுத்தாளர்களுக்கு நிதியுதவி
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின எழுத்தாளர்களுக்கு நிதியுதவி
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின எழுத்தாளர்களுக்கு நிதியுதவி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
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திருப்பூர்: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூகத்தினரின் கலை, கலாசாரம் மற்றும் இலக்கியம் தொடர்பான திறமைகளை மேம்படுத்தும்வகையில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை இலக்கிய மேம்பாட்டு சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த சங்கம் வாயிலாக, 11 சிறந்த எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை தேர்வுசெய்து, ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்பட உள்ளது. திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பயனாளிகள், கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தை, வேலை நாட்களில் தொடர்பு கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்களை அனுப்ப, ஆக. 27ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.