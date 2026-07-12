குடோனில் தீ விபத்து பனியன் வேஸ்ட் நாசம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:50 PM
பெருமாநல்லுார், ஜூலை 13–
திருப்பூர், பாண்டியன் நகரைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சி, வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள தகர ஷெட் குடோனில் பனியன் வேஸ்ட் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.
விடுமுறை நாளான நேற்று மாலை பூட்டப்பட்டிருந்த குடோனில் இருந்து திடீரென புகை வந்து, சிறிது நேரத்தில் தீப் பிடித்து எரியத் தொடங்கியது. அருகில் இருந்தவர்கள் உடனடியாகத் திருப்பூர் வடக்கு தீயணைப்புத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்துக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அருகில் இருந்த மற்ற குடோன்களுக்குத் தீ பரவுவது தடுக்கப்பட்டது.
தீ விபத்தில் குடோனில் இருந்த பனியன் வேஸ்ட், வேஸ்ட் நுால், அட்டை மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன; தகர ஷெட்டும் பாதிக்கப்பட்டது. பெருமாநல்லுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
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குடோனில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் பனியன் வேஸ்ட் உள்ளிட்ட பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின.