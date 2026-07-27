குறைகள் நிறைந்த கரைப்புதுார் ஊராட்சி தீர்வு காண முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மனு
குறைகள் நிறைந்த கரைப்புதுார் ஊராட்சி தீர்வு காண முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மனு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
திருப்பூர்:
கரைப்புதுார் ஊராட்சி பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என அதன் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
பல்லடம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வும், கரைப்புதுார் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவருமான நடராஜன் கலெக்டரிடம் அளித்த மனு:
கரைப்புதுார் ஊராட்சிக்கு மூன்று திட்டங்களில் குடிநீரும், ஏறத்தாழ 80 போர்வெல்லும் தண்ணீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்து வந்தன. தற்போது பல பகுதிகளில் குடிநீர் பிரச்னை அதிகரித்து வருகிறது. பல பகுதிகளுக்கு மாதம் ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் கிடைக்கிறது. பயன்பாட்டில் இருந்த பல ஆழ்குழாய் கிணறுகள் வற்றி விட்டன. சில இடங்களில் மின் மோட்டாரே இல்லை. அனைத்து கிணறுகளும் கண்டறிந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். நாளொன்றுக்கு மேட்டுப்பாளையம் திட்டத்தில் 16 லட்சம் லி., அத்திக்கடவு திட்டத்தில் 10.80 லட்சம் லி., எல்.என். டி. திட்டத்தில், 8 லட்சம் லி. குடிநீர் பெற வேண்டும். நிர்ணயித்த அளவைவிட மிகவும் குறைவாக தான் குடிநீர் வருகிறது. இதை சரி செய்ய வேண்டும்.
ஊராட்சியில் உள்ள என்.எஸ்.கே. நகர், குன்னாங்கல்பாளையம், முல்லை நகர், ஆர்.எம். நகர், சின்னக்கரை, லட்சுமி நகர், சிவன்மலை ஆண்டவர் நகர் பகுதிகளுக்கு எல்.என்.டி. குடிநீர் கடந்த ஒன்றரையாண்டாக வரவில்லை. குழாய்கள் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்கின்றனர். அதை சரி செய்யாமல் உள்ளனர். அய்யம்பாளையம், எஸ்.ஆர். நகர், சிவசக்தி நகர் பகுதிகளுக்கு நொச்சிப்பாளையத்தில் உள்ள தொட்டியிலிருந்து குழாய் பதித்து, மேல்நிலைத்தொட்டி அமைத்து தண்ணீர் வழங்க வேண்டும். சாக்கடை கால்வாய் துார் வாராமல் பெரும் துயரம் நிலவுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.