‘தி சென்னை சில்க்ஸ்’ நடத்திய இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்

‘தி சென்னை சில்க்ஸ்’ நடத்திய இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
‘தி சென்னை சில்க்ஸ்’ நடத்திய இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:50 PM
திருப்பூர், ஜூலை 13–
தி சென்னை சில்க்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ தங்கம் ஜுவல்லரி ஆகியவை, கோவை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து திருப்பூர் காமாட்சியம்மன் கல்யாண மண்டபத்தில் இலவச கண் பரிசோதனை மற்றும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான விழித்திரை பரிசோதனை முகாமை நடத்தின
அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் முன்னிலையில், ‘தி சென்னை சில்க்ஸ்’ நிர்வாக இயக்குனர் பத்மா சிவலிங்கம் இம்முகாமைத் தொடங்கி வைத்தார். முகாமில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்றுப் பயனடைந்தனர். பரிசோதனையில் கண்புரை உள்ளிட்ட சிகிச்சைகள் தேவைப்படுவோர் கண்டறியப்பட்டு, அவர்களுக்கு அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. மேலும், மருத்துவ ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன.
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இலவச கண் பரிசோதனை மற்றும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான விழித்திரை பரிசோதனை முகாமை தி சென்னை சில்க்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பத்மா சிவலிங்கம் துவக்கிவைத்தார்.