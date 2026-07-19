தி சென்னை சில்க்ஸ் சார்பில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தி சென்னை சில்க்ஸ் சார்பில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
தி சென்னை சில்க்ஸ் சார்பில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
தி சென்னை சில்க்ஸ் சார்பில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:51 PM
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திருப்பூர், ஜூலை 20–
தி சென்னை சில்க்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ தங்கம் ஜுவல்லரி இணைந்து, கோவை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை உதவியுடன், இலவச விழித்திரை (ரெட்டினா) கண் பரிசோதனை முகாம் நடத்தின.
தி சென்னை சில்க்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் பத்மா சிவலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற முகாமில், 67 பேருக்கு விழித்திரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. கண்புரை உள்ளிட்ட கண் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டவர்களுக்கு, அறுவை சிகிச்சை மற்றும் தொடர் சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. முகாமில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர்.