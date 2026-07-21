இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்  பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனை

இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனை
இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
உடுமலை: கோவை பி.எஸ்.ஜி., மருத்துவமனை, எழுமின் அறக்கட்டளை, ஸ்ரீ ஆண்டாள் கல்வி அறக்கட்டளை, கை கொடுக்கும் கரங்கள் அறக்கட்டளை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட பார்வை இழப்பு தடுப்பு சங்கம் சார்பில், பொன்னேரி கிராமத்தில் இலவச கண் பரிசோதனை மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
இந்த முகாமில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கண் பரிசோதனை செய்து பயனடைந்தனர்.
மருத்துவர்களால் பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களில், அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். அவர்கள் கோவை பி.எஸ்.ஜி., மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு இலவசமாக கண் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
முகாமிற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும், பொன்னேரி ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.
இம்முகாம் வாயிலாக, கிராமப்புற மக்களுக்கு தரமான கண் மருத்துவ சேவை எளிதில் கிடைத்ததுடன், பார்வை இழப்பைத் தடுக்கும் நோக்கிலும் முக்கிய பங்காற்றியதாக ஏற்பட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர்.