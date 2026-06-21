இலவச பொது மருத்துவ முகாம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ இலவச பொது மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:41 PM
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நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பிறந்த நாள் முன்னிட்டு, மாநகராட்சி 7வது வார்டு த.வெ.க.
சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. போயம்பாளையம் பகுதி கட்சி அலுவலகத்தில், ஸ்ரீசரண் மருத்துவமனை, ஐ பவுண்டேசன் ஆகியன இணைந்து இம்மருத்துவ முகாமை நடத்தின. எம்.எல்.ஏ.க்கள் பாலமுருகன், எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா முகாமை துவக்கி வைத்தனர். கட்சி நிர்வாகிகள் மனோகரன், கார்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், 200க்கும் மேற்பட்டோர் கண் சிகிச்சையும், 300 பேர் பொது மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனையும் பெற்றனர். தொடர்ந்து, 30வது வார்டு கட்சி கிளை த.வெ.க. அலுவலக திறப்பு விழா முனியப்பன் கோவில் அருகே நடந்தது. வார்டு செயலாளர் கேசவன் தலைமை வகித்தார். பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.