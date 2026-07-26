செயற்கை நகை தயாரிப்பு இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 09:32 PM
திருப்பூர்: கனரா வங்கி சுயவேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தில் செயற்கை நகை தயாரிப்பு இலவச பயிற்சி வகுப்பு நாளை துவங்கவுள்ளது.
திருப்பூர், முதலிபாளையம் பிரிவில் யெல்படும் கனரா வங்கியின் ஊரக சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தில், செயற்கை நகை தயாரிப்பு இலவச பயிற்சி வகுப்பு நாளை 27 ம் தேதி முதல் துவங்கவுள்ளது. மொத்தம் 13 நாள் முழு நேரப் பயிற்சி பயிற்சி அளிக்கப்படும். இதில் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்த ஆண், பெண் இருபாலரும் சேரலாம். பயிற்சிக்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை. முற்றிலும் இலவசம். ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் தனித்தனி விடுதி வசதி உண்டு. மூன்று வேளை உணவு, தேநீர் மற்றும் தங்குமிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படும். பயிற்சி முடிவில் மத்திய அரசின் அனுமதி பெற்ற சான்றிதழ் வழங்கப்படும். சுய தொழில் தொடங்க கடன் ஆலோசனை வழங்கப்படும்.பயிற்சியில் சேர விரும்புவோர், பயிற்சி மையத்துக்கு நேரில் வரவும். மேலும் விவரங்களை 94890 43923 மற்றும் 99525 18441 எண்களில் பெறலாம் என, பயிற்சி நிலைய இயக்குனர் பிரசாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.