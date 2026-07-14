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கோழி வளர்ப்பு இலவச பயிற்சி

கோழி வளர்ப்பு இலவச பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM

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திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள கால்நடை பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் வரும், 16ம் தேதி, காலை, 10 மணிக்கு ‘நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு’ என்ற தலைப்பில் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது. விருப்பமுள்ள விவசாயிகள் பங்கேற்று, நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தெளிவு பெற்று பயன்பெற வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, 0421 2248524 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, ஆராய்ச்சி மைய தலைவர் மதிவாணன் கூறியுள்ளார்.

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