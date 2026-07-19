தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ இனி, மாதந்தோறும் 2 முறை விவசாயிகள் குறைகேட்பு

இனி, மாதந்தோறும் 2 முறை விவசாயிகள் குறைகேட்பு

இனி, மாதந்தோறும் 2 முறை விவசாயிகள் குறைகேட்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

உடுமலை: தமிழக அரசின் உத்தரவுப்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் 4-வது வெள்ளியன்று மாவட்ட விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்தது.

ஆனால், இதில் தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்குப் பேச நேரம் கிடைப்பதில்லை என்றும், கோரிக்கைகள் மீது முறையான நடவடிக்கை இல்லை என்றும் கடந்த கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டினர்.

தனால், தற்போது மாதம் இருமுறை கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு, அதன்படி முதல் கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தலைமை வகித்தார். டி.ஆர்.ஓ. கார்த்திகேயன், வேளாண்துறை இணை இயக்குநர் ஆதிசாமி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளர் பிரபு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் மீனாம்பிகா வரவேற்றார்.

இக்கூட்டம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு எவ்வித முன்னறிவிப்பும் செய்யப்படவில்லை. இதனால், விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.

கடந்த கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது அதிகாரிகள் பதிலளித்த போது, சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகள் அங்கு இல்லை.

மேலும், விவசாயிகள் புதிய கோரிக்கைகளை முன்வைக்க முயன்ற போது, ‘தற்போது கடந்த முறை பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது பதில் மட்டுமே அளிக்கப்படும்; புதிய கோரிக்கைகள் அடுத்த கூட்டத்தில்தான் பெறப்படும்,’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

விவசாயிகள் கூறியதாவது:

தமிழகத்திலேயே வேறு எந்த மாவட்டத்திலும் இல்லாத வகையில், திருப்பூரில் மட்டும் மாதம் இருமுறை கூட்டம் நடத்தும் புதிய முயற்சி வரவேற்புக்குரியது.

கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இருந்த நடைமுறையைத் தற்போது மாற்றியுள்ளனர். கூட்டத்தில் மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு, அடுத்த கூட்டத்திற்குள் சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிக்கு, பதில் கடிதம் அனுப்பும் வழக்கமே பயனுள்ளதாக இருந்தது.

அதை விடுத்து, கூட்டம் நடக்கும் போதே, அதிகாரிகளிடம் உடனடி பதிலை எதிர்பார்ப்பது விவாதங்களைத்தான் ஏற்படுத்தும், விவசாயிகளுக்கு நேரமும் போதாது.

விவசாய அமைப்புகளின் மனுக்கள் பொதுநலன் சார்ந்தவை; தனி விவசாயிகள் மனுக்கள் அவர்களின் சொந்தப் பிரச்னை சார்ந்தவை. எனவே, மனு கொடுத்த விவசாயிக்கும், வேளாண்துறைக்கும் பதில் கடிதம் அனுப்பும் பழைய வழக்கத்தையே மாவட்ட நிர்வாகம் தொடர வேண்டும்.

இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us