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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ விவசாயிகளை மிரட்டும் நீர் திருட்டு கும்பல் கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறையினர்  

விவசாயிகளை மிரட்டும் நீர் திருட்டு கும்பல் கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறையினர்  

விவசாயிகளை மிரட்டும் நீர் திருட்டு கும்பல் கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறையினர்  

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM

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உடுமலை: உடுமலை அருகே, பிரதான கால்வாய் கரையில் செல்பவர்களை நீர் திருட்டு கும்பல் மிரட்டும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதால், விவசாயிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்; உரிய பாதுகாப்பு வழங்காவிட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உடுமலை திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து பி.ஏ.பி., முதலாம் மண்டல பாசனத்துக்கு பிரதான கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

அணையில் இருந்து, 120 கி.மீ.,க்கும் அதிகமான தொலைவு செல்லும் பிரதான கால்வாயில் நடக்கும் நீர் திருட்டினால், கடைமடை பகுதிகளுக்கு போதிய தண்ணீர் கிடைக்காமல் வறட்சி நிலவுகிறது.

திருப்பூர், கோவை மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் முன்பு பொதுப்பணித்துறை, போலீஸ், வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட துறைகளை ஒருங்கிணைத்து, பிரதான கால்வாயில் முன்பு ரோந்து சென்று வந்தனர்.

இந்த நடைமுறை கைவிடப்பட்டுள்ளதால், தற்போது பிரதான கால்வாயில் தண்ணீர் திருட்டு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

கால்வாயில் பெரிய குழாய்களை போட்டு தண்ணீரை உறிஞ்சி, பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்காக விற்பனை செய்கின்றனர். இரவு நேரங்களில் பிரதான கால்வாய் கரை முழுவதும், இந்த கும்பலின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

உதாரணமாக, பிரதான கால்வாயின் 40வது கி.மீ., ல், அரசூர் ஷட்டர் பகுதி அமைந்துள்ளது. அங்கு தண்ணீர் திருட்டுக்காக இரவு நேரங்களில் குழாய் போடும் கும்பல், அவ்வழியாக யாரையும் செல்லக்கூடாது என மிரட்டுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.

அந்த கால்வாய் பாதை வழியாக, நுாற்றுக்கணக்கான தோட்டத்து சாளைகளுக்கு விவசாயிகள் செல்கின்றனர். அப்போது, ‘நீர் திருட்டுக்காக போடப்பட்ட குழாய்கள் சேதமடைந்து விடும் எனவே கால்வாய் கரையில் வரக்கூடாது எனவும், பொதுப்பணித்துறை, போலீஸ் என அனைத்து துறையினரையும் ‘கவனித்து’ விட்டோம்.

இந்த வழியாக வந்தால் அவ்ளோதான்,’ என நீர் திருட்டு கும்பல் மிரட்டுவது தொடர்கதையாகியுள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘இரவு நேரங்களில் பாசன நீர் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்கள், கால்வாய் கரையில் கூட வாகனங்கள் செல்லக்கூடாது என மிரட்டுகின்றனர். எனவே, பல கி.மீ., துாரம் சுற்றி வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம். இதே நிலை நீடித்தால் திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம்,’ என்றனர்.

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