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மனித கடமைகள் தினத்தில் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு வாழ்த்து

மனித கடமைகள் தினத்தில் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு வாழ்த்து

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 12– 

ஆண்டுதோறும், ஜூலை 10-ம் தேதியை சர்வதேச மனித கடமைகள் தினமாக ஐ.நா. சபை அறிவித்துள்ளது. இதனைக் கொண்டாடும் வகையில், ‘ஜே.சி.ஐ. திருப்பூர் சுபாஷ்’ அமைப்பு சார்பில் திருப்பூரில் மனித கடமைகள் தின விழா நடைபெற்றது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, மனித கடமைகளைத் தன்னலமற்றுச் செய்து வரும் தீயணைப்பு வீரர்களைக் கவுரவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. திருப்பூர் வடக்கு தீயணைப்பு நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், தீயணைப்பு அலுவலர் மற்றும் வீரர்கள் அனைவருகம் கவுரவிக்கப்பட்டனர். ஜே.சி.ஐ. திருப்பூர் சுபாஷ் அமைப்பின் நிறுவனர் சுரேஷ்பாபு சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார். அமைப்பின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் தனேந்தர், கிளைத் தலைவர் கலைவாணன், செயலாளர் சத்திய ரமணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மேலும், அமைப்பின் முன்னாள் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.

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