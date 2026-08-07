/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ வித்ய நேத்ரா பள்ளியில் குரு பூர்ணிமா விழா
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:00 PM
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உடுமலை: பொள்ளாச்சி கோமங்கலம்புதூர், வித்ய நேத்ரா மெட்ரிக்., மேல்நிலைப்பள்ளியில் குரு பூர்ணிமா விழா நடந்தது. குரு வணக்கத்துடன் துவங்கிய வழிபாட்டில், பெற்றோர்கள் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
புரோகிதர் ஸ்ரீ ஹரி, குரு பூர்ணிமாவின் சிறப்பினையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் மாணவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறி, ஹோம வழிபாடு செய்தார். மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு எவ்வாறு பாத பூஜை செய்து வழிபட வேண்டும் என்பதையும் எடுத்துரைத்தார்.
தொடர்ந்து பெற்றோர்களுக்கு மாணவர்கள் பாத வழிபாடு செய்து, பெற்றோர்களின் வாழ்த்தை பெற்றனர். பள்ளித்தாளாளர் நந்தகோபாலகிருஷ்ணன், பள்ளியின் முதல்வர் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.