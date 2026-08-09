/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ தேடி கண்டறிந்தார் சாவி திருடும் போது சிக்கினார்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 11:26 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:12 PM
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அவிநாசி:அவிநாசி, வள்ளுவர் வீதியைச் சேர்ந்தவர் வினோத்குமார்; ஜூலை 29 வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் வெளியே சென்றார். திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, மர்ம நபர் ஒருவன் வீட்டின் பூட்டைத் திறக்க முயன்றுகொண்டிருந்தார்.
வினோத்குமார் சத்தம் போடவே, அருகிலிருந்த பொதுமக்கள் ஓடிவந்து அந்த நபரைப் பிடித்துப் போலிசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில், அவன் சந்தைப்பேட்டையைச் சேர்ந்த உதயகோபால் ராஜா, 42 என்பதும், கடந்த ஒரு வாரமாக வீட்டின் சாவியை எங்கு வைக்கிறார்கள் என நோட்டமிட்டுத் திருட முயன்றதும் தெரியவந்தது. அவிநாசி போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.