ஹீமோபிலியா நோயாளிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி மருந்து அவசியம்

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ஹீமோபிலியா நோயாளிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி மருந்து அவசியம்
ஹீமோபிலியா நோயாளிகளுக்கு தட்டுப்பாடின்றி மருந்து அவசியம்
ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM
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திருப்பூர், ஆக. 10–
இடுவம்பாளையத்தில், ஹீமோபிலியா (ரத்த உறையாமை குறைபாடு) நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் திருப்பூர் ஹீமோபிலியா சங்கத்தின் ஆண்டு கூட்டம் நடைபெற்றது.
கோவை குப்புசாமி நாயுடு மருத்துவமனையின் ரத்தவியல் நிபுணர் டாக்டர் அஜிதா, நோயின் அறிகுறிகள், சிகிச்சை மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை குறித்து விளக்கமளித்தார். சங்கத் தலைவர் பொம்மண்ணன் தலைமை வகிக்க, செயலர் மணிவண்ணன் அறிக்கை வாசித்தார். ஹீமோபிலியா நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் பங்கேற்றனர்.
ஹீமோபிலியா நோயாளிகளுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான மருந்துகள் தடையின்றி கிடைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
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இடுவம்பாளையத்தில் ஹீமோபோலியா சொசைட்டி ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.