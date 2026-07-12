தேடி பிடிக்கணும்!

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM
துார்வாராமல் புதர் மண்டிய கால்வாயை... குமரலிங்கம் நெல் விவசாயிகள் வேதனை
உடுமலை: பல ஆயிரம் ஏக்கர் பாசனத்துக்கு ஆதாரமான கால்வாய் துார்வாரப்படாமல், புதர் மண்டிக்காணப்படுகிறது; அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவு நீரும் நேரடியாக கலக்கும் பிரச்னைக்கு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருப்பதால், குமரலிங்கம் பகுதி விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர். மடத்துக்குளம் தாலுகாவில், அமராவதி அணையை ஆதாரமாகக்கொண்ட, பழைய, ஆயக்கட்டு பாசனத்தில், நெல் சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளது. ஆற்றில் திறந்து விடப்படும் தண்ணீர், விளைநிலங்களுக்கு கால்வாய் வாயிலாக பிரித்தளிக்கப்படுகிறது.
அப்பகுதி பசுமைக்கும், நெல் உற்பத்திக்கும் ஆதாரமான பாசன கால்வாய்களின் தற்போதைய நிலை, விவசாயிகளுக்கு கண்ணீர் வரவழைக்கும் நிலையில் உள்ளது.
உதாரணமாக குமரலிங்கம் பகுதியில், அமராவதி பாசன நீரை பயன்படுத்தி, பல ஆயிரம் ஏக்கரில், நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மடத்துக்குளம் தாலுகாவில், முக்கிய நெல் உற்பத்தி மையமாக இப்பகுதி உள்ளது.
ஆனால், பாசனத்துக்கு தண்ணீர் செல்லும் கால்வாய் நிலை, படுமோசமான நிலையில் உள்ளது. பேரூராட்சிக்குட்பட்ட குடியிருப்புகளில் இருந்து வடிகால் அமைத்து, நேரடியாக பாசன கால்வாயில், கழிவு நீர் கலக்கும் வகையில் செய்துள்ளனர்.
நாள்தோறும், பல ஆயிரம் லிட்டர் கழிவு நீர் பாசன கால்வாயில் கலந்து, விளைநிலங்களுக்கு அந்த தண்ணீர் செல்கிறது.
பேரூராட்சி எல்லை வரை தெளிவாக வரும் பாசன நீர், அப்பகுதியை தாண்டும் போது கழிவு நீரால், கருப்பாக மாறி பயணிக்கிறது.
துார்வாரப்படாத கால்வாயில், கழிவு நீர் தேங்கும் போது, ஆகாயத்தாமரை உள்ளிட்ட நீர் வாழ், களைச்செடிகள், பாசன கால்வாயை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்துள்ளது. மண் கரையும் சரிந்துள்ளதால், நீர் விரயம் அதிகரித்துள்ளது.
பாசனத்துக்கு செல்லும் தண்ணீர், தடைபடும் அளவுக்கு, இத்தகைய களைச்செடிகள் கால்வாய் முழுவதும் காணப்படுகிறது; கொசுத்தொல்லையும் அதிகரித்து, அப்பகுதி மக்கள் பாதிக்கின்றனர். கால்நடைகளும், தண்ணீரை குடிக்க முடியாத சூழல் உள்ளது.
இந்த அவல நிலை நீண்ட காலமாக தொடர்ந்தும், பேரூராட்சி மற்றும் பொதுப்பணித்துறை சார்பில், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. விவசாயிகள் கோரிக்கையையும் கண்டுகொள்ளவில்லை.
மேலும், பாசன ஆதாரங்களை ஒட்டி, கழிவுகளை குவிப்பது என சுகாதார சீர்கேடுகள் மிகுந்த பகுதியாக குமரலிங்கம் மாறியுள்ளது. இதே நிலை தொடர்ந்தால், பாசன நீர் முற்றிலுமாக மாசடைந்து விவசாயமும், நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கும்.
நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் இப்பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, குமரலிங்கம் பகுதியில் நெல் விவசாயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் விவசாயிகள் பல முறை மனு அனுப்பியுள்ளனர்.
இந்தாண்டு அமராவதி அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை போதியளவு பெய்யவில்லை. குறுவை நெல் சாகுபடிக்கான தண்ணீர் திறப்பே கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
மழை தீவிரமடைந்து, அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்தாலும், கால்வாய்களின் அவல நிலையால் விளைநிலங்களுக்கு தேவையான பாசன நீர் கிடைப்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
…..படவிளக்கம்நம்புங்க இது கால்வாய்தான்… குமரலிங்கத்தில், அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டு பாசன கால்வாய் புதர் மண்டி பரிதாப நிலையில் காணப்படுகிறது. …