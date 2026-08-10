குப்பைக்கிடங்கான கிணறு சுற்றுச்சூழல் காக்க திணறு

UPDATED : ஆக 09, 2026 09:16 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 08:20 PM
சுகாதாரக்கேடு
வீரபாண்டி மாநகராட்சி பள்ளி அருகே தினமும் குப்பை குவித்து வைக்கப்படுவதால், துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதாரக்கேடும் ஏற்படுகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் பாதிக்கப்படுவதால், குப்பை கொட்டும் இடத்தை வேறு பகுதிக்கு மாற்ற மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- கோவிந்தராஜ், வீரபாண்டி.
பெரிச்சிபாளையம் அம்மணியம்மாள் லே-அவுட் பகுதியில் தொடர்ந்து குப்பை கொட்டப்படுவதால் சுகாதாரக்கேடு நிலவுகிறது. குப்பையை உடனுக்குடன் அகற்றவும், மீண்டும் கொட்டுவதை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- வெங்கடாசலம், பெரிச்சிபாளையம்.
திருப்பூர்ல அவிநாசி ரோடு, காந்தி நகரில் உள்ள ஓடையில் கழிவுநீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதால், ஓடையை உடனடியாக துார்வாரி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
- கோகுல், காந்தி நகர்.
கிணற்றில் கழிவுகள்
திருப்பூர் பி.என். ரோடு, ஸ்ரீநகர், சக்தி தியேட்டர் சாலையில் உள்ள பொதுக்கிணற்றில் குப்பை மற்றும் கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன. இதனால் கிணற்றின் சுற்றுப்புறம் அசுத்தமாக காணப்படுவதால், கழிவுகளை அகற்றி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும்.
- பத்மநாபன், பி.என். ரோடு.(படம் உண்டு)
ரோடு மோசம்
பல்லடம் கரைப்புதுார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பாரியூர் அம்மன் நகரில் சாலை குண்டும், குழியுமாக சேதமடைந்துள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிரமப்படுவதால், சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்.
- முத்துக்குமாரசாமி, பாரியூர் அம்மன் நகர்.(படம் உண்டு)
ரியாக் ஷன் குப்பை அகற்றம்
திருப்பூர் ஆண்டிபாளையம், லிட்டில் பிளவர் பள்ளி வீதியில் குப்பை தேங்கியிருப்பதாக 'தினமலர்' நாளிதழில் வெளியான செய்தியைத் தொடர்ந்து, மாநகராட்சி பணியாளர்கள் குப்பையை அகற்றி சுத்தம் செய்துள்ளனர்.
- சதீஷ், ஆண்டிபாளையம்
உடைப்பு சீரமைப்பு
மண்ணரை கருப்பராயன் கோவில் செல்லும் வழியில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகி வந்தது. செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, குழாய் உடைப்பு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ராமசாமி, மண்ணரை.
ஊத்துக்குளி ரோடு, முதல் ரயில்வே கேட் அருகே உடைந்திருந்த குடிநீர் குழாயும் செய்தி வெளியான பின் சரிசெய்யப்பட்டு, தண்ணீர் வீணாவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- நடராஜன், தியாகி குமரன் காலனி.
சுத்தமானது கால்வாய்
திருப்பூர் 8-வது வார்டு, போயம்பாளையம், மும்மூர்த்தி நகரில் கால்வாய் அடைப்பு குறித்து வெளியான செய்தியைத் தொடர்ந்து, மாநகராட்சி மூலம் கால்வாய் துார்வாரி சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- வாசுதேவன், மும்மூர்த்தி நகர்.
தெருவிளக்கு பளிச்
ஆண்டிபாளையம், ஜான்ஜோதி கார்டன் பகுதியில் தெருவிளக்குகள் எரியாமல் இருள் சூழ்ந்திருந்தது. இதுகுறித்து செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, பழுதான விளக்குகள் சரிசெய்யப்பட்டு தற்போது பளிச்சிடுகின்றன. - சதீஷ், ஜான்ஜோதி கார்டன்.(படம் உண்டு)*