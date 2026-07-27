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ஆசிரியர் பெயரில் ஊக்கத்தொகை முன்னாள் மாணவரின் அறப்பணி

ஆசிரியர் பெயரில் ஊக்கத்தொகை முன்னாள் மாணவரின் அறப்பணி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM

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பல்லடம்: பல்லடம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவரும், தற்போது அமெரிக்காவில் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் சிவகுமார், தனது முன்னாள் ஆசிரியர் சுப்பிரமணியம் (ஏ.என்.எஸ்.) நினைவாக, ஆண்டுதோறும் பிளஸ் 2-ல் முதலிடம் பெறும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி வருகிறார்.

இந்த ஆண்டுக்கான ஏ.என்.எஸ். நினைவு பரிசாக, பல்லடம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி துர்காதேவி மற்றும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் பிரதீப் குமார் ஆகியோருக்கு தலா 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.

சிவகுமாரின் நண்பர் சாகுல் ஹமீது பரிசுகளை வழங்கினார். அரசு பெண்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஜெயந்தி, உதவி தலைமை ஆசிரியர் புஷ்பலதா மற்றும் அரசு ஆண்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சிவக்குமார் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.

சாகுல் ஹமீது கூறுகையில், ‘‘வசதி குறைந்த குடும்பத்தில் பிறந்த சிவகுமார், ஆசிரியர் சுப்பிரமணியத்தின் வழிகாட்டுதலால் உயர்கல்வி பெற்று அமெரிக்காவில் பணியாற்றி வருவதாகவும், தனது வளர்ச்சிக்கு காரணமான ஆசிரியரை போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் இந்த ஊக்கத்தொகையை வழங்கி வருவது மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக உள்ளது,’’ என்றார்.

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