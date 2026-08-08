/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ 15ம் தேதி வரை இந்திய கம்யூ. நடைபயண பிரசார இயக்கம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: இந்திய கம்யூ., சார்பில், நேற்று முன்தினம் குமரன் சிலை அருகே, பிரசார இயக்கம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
இரண்டாம் நாளான நேற்று, இளைஞர் மன்ற மாநில செயலாளர் பாரதி, அனுப்பர்பாளையம் மற்றும் கருவம்பாளையம் பகுதிகளில் நேற்று, வீதி வீதியாக சென்று பிரசாரம் செய்தனர். குறு, சிறு தொழில்களை பாதுகாக்க வேண்டும்; தேங்கியுள்ள குப்பையை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்; நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும். தமிழக அரசு, மறைமுகமாக உயர்த்திய மின் கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, திருப்பூரில் பிரசாரம் நடந்து வருகிறது.
மாநகராட்சி பகுதிகளில், 15ம் தேதி வரை நடைபயண பிரசார இயக்கம் நடக்க உள்ளது. அன்று, காலை, 9:30 மணிக்கு, ராயபுரம் ரவுண்டானா பகுதியில், எம்.பி., சுப்பராயன், நடைபயண பிரசாரத்தை நிறைவு செய்து வைத்து பேசுகிறார்.