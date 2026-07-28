குடிநீர் பணிகள் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
திருப்பூர்: மாநகராட்சி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் குடிநீர்த் திட்டப்பணிகள் நேற்று ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில், 4வது குடிநீர் திட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பணிகள் நடந்து வருகிறது. திட்டத்தில் கட்டியுள்ள மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் நீர் நிரப்புவது, வீட்டு இணைப்புகளுக்கு வினியோகம் செய்வது உள்ளிட்ட சோதனையோட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ்வகையில், குடிநீர் திட்டப்பணிகள் நடைபெறும், முத்தணம்பாளையம், குளத்துப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் ஆய்வு நடந்தது.
மாநகராட்சி கமிஷனர் அமித், துணை கமிஷனர் சுந்தரராஜன் ஆகியோர் ஆய்வை மேற்கொண்டனர். இளம் பொறியாளர் சுதந்திரா தேவி, உதவி பொறியளர்கள் சுப்பையா, சண்முக வடிவேல் ஆகியோர் பணி நிலவரம் குறித்து விளக்கினர். குடிநீர் திட்டப்பணிகளின் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம், குடிநீர் வினியோகத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், பகுதிவாரியாக குடிநீர் சப்ளையை ஒரே சீரான இடைவெளியில் மேற்கொள்வது ஆகியன குறித்தும் இந்த ஆய்வின் போது விளககப்பட்டது.