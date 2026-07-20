/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பயிர் காப்பீடு செய்ய விவசாயிக்கு அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM
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அவிநாசி, ஜூலை 21–
பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், அவிநாசி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து பயன்பெறலாம் என வேளாண்மைத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அவிநாசி, பெருமாநல்லுார் பகுதிகளில் நிலக்கடலை, அவிநாசி வட்டாரம் மற்றும் திருப்பூர் தெற்கு பகுதிகளில் சோளம், சேவூர் மற்றும் பெருமாநல்லுார் பகுதிகளில் மக்காச்சோள பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்யலாம். தேவையான ஆவணங்களுடன் கூட்டுறவு வங்கிகள், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் பொதுச் சேவை மையங்களில் பதிவு செய்யலாம். நிலக்கடலை, சோளத்திற்கு ஆக. 31ம் தேதிக்குள், மக்காச்சோளத்துக்கு செப். 16-ம் தேதிக்குள்ளும் பிரீமியம் செலுத்த வேண்டும் என வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் வசந்தாமணி தெரிவித்துள்ளார்.