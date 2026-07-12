பூப்பந்தாட்ட போட்டியில் பங்கேற்க அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழகத்தின் சார்பில், மிக இளையோர் (சப்-ஜூனியர்), இளையோர் (ஜூனியர்) மற்றும் மூத்தோர் (சீனியர்) பிரிவுகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான ஐவர் தேர்வு திறன் பூப்பந்தாட்டப் போட்டி, வரும் 19-ம் தேதி சிக்கண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
மிக இளையோர் பிரிவில் பங்கேற்பவர்கள் 2011- ஜன. 2 அல்லது அதற்குப்பின் பிறந்தவர்களாகவும், இளையோர் பிரிவில் 2007- ஜன. 1 அல்லது அதற்குப்பின் பிறந்தவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். மூத்தோர் பிரிவுக்கு வயது வரம்பு எதுவும் இல்லை. பூப்பந்தாட்டத்தில் ஆர்வமுள்ள அனைவரும் பங்கேற்கலாம். போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புவோர் தனிநபராகவோ அல்லது குழுவாகவோ கலந்து கொள்ளலாம். போட்டி நடைபெறும் நாளில் ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு நகல் மற்றும் வயது சான்றிதழ் ஆகியவற்றை கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேர்வுப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடும் வீரர், வீராங்கனைகள் திருப்பூர் மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தொடர்ந்து, மாநில அளவிலான பூப்பந்தாட்டப் போட்டிகளில் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் சார்பில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். போட்டி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு 99426 88513 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, திருப்பூர் மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழக பொதுச் செயலாளர் செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.