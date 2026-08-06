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ஈஷா யோகா வகுப்பு 5ம் தேதி துவக்கம்

ஈஷா யோகா வகுப்பு 5ம் தேதி துவக்கம்

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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திருப்பூர்: ஈஷா யோகா மையம் சார்பில், ஏழு நாள் யோகா பயிற்சி வகுப்பு வரும் 5 ம் தேதி திருப்பூரில் துவங்குகிறது. 

ஈஷா யோகா  மையம் சார்பில், வாலிபாளையம் ஹார்வி குமாரசாமி திருமண மண்டப வளாகத்தில் உள்ள சத்குரு சன்னதியில் இப்பயிற்சி வகுப்புகள் வரும் 5ம் தேதி துவங்கி ஏழு நாள் நடைபெறும். தினமும், காலை 6:00 முதல் 8.30 மணி, பகல் 10:00  முதல் 12:30 மணி மற்றும் மாலை 6:00 முதல் 8:30 மணி வரை  என  மூன்று பிரிவாக  நடைபெறுகிறது.

‘‘இதில், 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் பங்கேற்று பயனடையலாம். இந்த பயிற்சியை செய்வதால், ரத்த அழுத்தம், உடல்பருமன், சர்க்கரை வியாதி, முதுகு வலி போன்றவற்றிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம்.  மேலும்  சிந்தனையில் தெளிவு, உணர்ச்சியில் சமநிலை, செயல் திறன் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றை உணரலாம். மன அழுத்தம், பயம் மற்றும் கவலையிலிருந்து விடுபடலாம். மேலும் உள்நிலையில் அமைதி, ஆனந்தம் மற்றும் நிறைவை உணரலாம். விவரங்களுக்கு 83000 29000 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்’’ என்று திருப்பூர் மைய நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

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