புதிய ரேஷன் கார்டுகள், பட்டா வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
உடுமலை: உடுமலையில் நடந்த விழாவில், அமைச்சர் அருண்ராஜ், 810 பேருக்கு, ரூ. 37.92 லட்சம் மதிப்பில் வீட்டு மனை பட்டா மற்றும் புதிய ரேஷன் கார்டுகளை வழங்கினார்.
உடுமலையில், புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. திருப்பூர் கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே தலைமை வகித்தார்.
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், உடுமலை தாலுகாவிலுள்ள, 453 பேருக்கும், மடத்துக்குளம் தாலுகாவிலுள்ள, 179 பேருக்கும் புதிய மின்னணு ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கினார்.
மேலும், வருவாய்த்துறை சார்பில், உடுமலையில், ரூ. 27.18 லட்சம் மதிப்பிலும், மடத்துக்குளம் தாலுகாவில், 10.74 லட்சம் மதிப்பில், 76 பேருக்கும், வீட்டு மனை பட்டா வழங்கினார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், ‘‘ திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள மக்களின் அனைத்து தேவைகளையும், தமிழக முதல்வர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, முன்மாதிரி மாவட்டமாக உருவாக்கப்படும். உடுமலை, மடத்துக்குளம் தொகுதியில், எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும், நிறைவேற்றப்படும். இது வரை எந்த அரசும் செய்யாத ஒன்றாக, அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது; லஞ்சம் கேட்டால் புகார் செய்யுங்கள் என முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். மக்களுக்கான ஆட்சியாக செயல்படும்,’’ என்றார்.