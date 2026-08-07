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ஆம்புலன்ஸில் ‘குவா... குவா’ ஊழியர் சேவைக்கு சபாஷ்  

ஆம்புலன்ஸில் ‘குவா... குவா’ ஊழியர் சேவைக்கு சபாஷ்  

ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:00 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:00 PM

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திருப்பூர், ஜூலை 31–

நத்தக்காடையூரில் வசித்துவந்த 19 வயது கர்ப்பிணிக்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. கணவர், 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தொடர்பு கொண்டார். முத்துாரில் இருந்து விரைந்து சென்ற ஆம்புலன்ஸ், ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கர்ப்பிணியை அழைத்துக் கொண்டு விரைந்தது.

இருப்பினும், பிரசவ வலி அதிகமாகியதால், பைலட் மாயவன், மருத்துவ நிபுணர் இஸ்மத்நுராணி இருவரும் கர்ப்பிணிக்கு பூந்துறை பகுதியில் வாகனத்தை நிறுத்தி பிரசவம் பார்த்தனர்; சுகபிரசவத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்தது. தாயும், சேயும் நலமுடன் ஈரோடு அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களின் பணியை அரசு டாக்டர்கள் பாராட்டினர்.

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படம் வேண்டாம்.

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