குமரன் குன்றத்தில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு தடுக்க வேண்டும்! பொதுமக்கள் வேண்டுகோள்

குமரன் குன்றத்தில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு தடுக்க வேண்டும்! பொதுமக்கள் வேண்டுகோள்
குமரன் குன்றத்தில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு தடுக்க வேண்டும்! பொதுமக்கள் வேண்டுகோள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
திருப்பூர்: குமரன் குன்றம் முருகன் கோவில் அமைந்த நிலத்தை, ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமிருந்து பாதுகாக்க வலியுறுத்தி, கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவிநாசி தாலுகா, ஈட்டி வீரம்பாளையம் கிராம மக்கள் சார்பில், குமரன் குன்றம் தொடர்பாக, திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று அளிக்கப்பட்ட மனு:
ஈட்டிவீரம்பாளையம் கிராமத்தில், குமரன் குன்று செல்வ முத்து குமாரசாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. கடந்த 1900ம் ஆண்டுக்கு முன்னரே, சுற்றுப்பகுதி மக்கள், வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர். சிலர், கோவிலை சுற்றியுள்ள மரங்களை சேதப்படுத்தியும், சுவாமி சிலைகளை சேதப்படுத்தி, வழிபாடுகள் நடக்காத வகையிலான செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
கோவிலை பாதுகாப்பதற்காக, 2024, டிச. மாதம், செல்வமுத்துக்குமாரசாமி திருக்கோவில் அறக்கட்டளை துவக்கப்பட்டு, செயல்பட்டுவருகிறது. கம்யூ., கட்சியினர், மக்களை துாண்டிவிட்டு கோவிலை அபகரிக்க முயற்சித்துவருகின்றனர். இந்நிலையில், கோவிலை அகற்றிய அரசு அதிகாரிகள், அதனைச்சுற்றி கம்பிவேலி அமைத்து, பூட்டு போட்டு பூட்டினர். சில நாட்களுக்குமுன், மா.கம்யூ. கட்சியினர், பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று, நில அபகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த இடத்தில் பட்டாகோரும் நபர்களுக்கு, வேறு இடத்தில் நிலம் உள்ளது. கம்யூ. கட்சியினரின் போராட்டங்கள், நிலத்தை அபகரிப்பதற்கான முயற்சியாகவும் தெரிகிறது. எனவே, குமரன் குற்று செல்வமுத்து குமாரசாமி கோவிலை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமிருந்து மீட்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.